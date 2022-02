Sul lago di Garda spuntano i «vandali delle fioriere»

Il 72% dei pazienti ricoverati 'per Covid' non ha copertura vaccinale adeguata. Emerge dalla rilevazione Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, negli ospedali sentinella del 15 febbraio. Fiaso ha analizzato la condizione vaccinale dei ricoverati con polmoniti da Covid nei reparti ordinari e nelle intensive: circa il 72% dei pazienti non ha affatto una copertura vaccinale o non ce l'ha completa perché vaccinati da oltre 4 mesi e non ha fatto la dose booster.