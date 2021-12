Sul lago di Garda scoperta una stanza segreta con piantagione di cannabis

LAGO DI GARDA. I carabinieri li stavano tenendo d’occhio da un po’ di tempo per il via vai di consumatori che entravano ed uscivano da quell’appartamento. E così sono entrati in azione trovando due uomini alle prese con la preparazione delle dosi di hashish e marijuana: in tutto, un chilo di marijuana e tre chili e mezzo di hashish.

Bella scoperta, devono aver pensato i carabinieri di Caprino Veronese facendo il blitz in quell’appartamento di Garda, ma il bello doveva ancora venire.

Sì, perché i carabinieri hanno anche trovato, nascosta da alcuni arredi, una “stanza segreta” in cartongesso realizzata per ospitare una vera e propria serra di cannabis, con tanto di luci alogene, aeratori e un telaio per l’essicazione delle piante.

Ai due uomini sono scattate le manette ai polsi: uno dei due aveva anche mille euro in contanti che con ogni probabilità era il risultato della vendita delle dosi di droga agli avventori che fino a pochi minuti prima andavano e venivano dall’appartamento.