La multinazionale Husqvarna chiude lo stabilimento sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. Doccia fredda per i 25 lavoratori gardesani della multinazionale svedese Husqvarna.

L’azienda ha infatti comunicato formalmente la decisione di chiudere lo stabilimento di Lonato del Garda in cui produce utensili per l’edilizia.

«All’origine della decisione», viene detto dai sindacati, «ci sarebbe un calo del fatturato legato all’andamento negativo del mercato a causa della pandemia e la conseguente riduzione dei margini di profitto».

Nell’azienda bresciana lavorano 25 dipendenti che la Fim Cisl ha riunito in assemblea per una prima valutazione della situazione e per condividere la strada da intraprendere, che Stefano Olivari, segretario provinciale dei metalmeccanici della Cisl, ha sintetizzato così: «Siamo determinati a verificare tutte le soluzioni alternative alla chiusura della fabbrica, per salvaguardare l’occupazione e l’attività industriale».