I “Brividi” di Blanco e Mahmood nell’omelia di don Matteo Selmo diventata virale sui social

BRESCIA. Dall’Ariston al pulpito di una chiesa, a Lonato del Garda, ma con l’enorme effetto di amplificazione dei social. E’ una popolarità quasi da rockstar quella che sta acquistando don Matteo Selmo, parroco di 38 anni del comune bresciano, che ha utilizzato i ritornelli delle tre canzoni prime classificate a Sanremo per un’originalissima omelia cantata, rilanciata su TikTok dai fedeli.

Così i brividi di Blanco e Mahmood diventano quelli di Pietro nell’istante in cui ha incontrato Gesù. Un’interpretazione che è piaciuta tantissimo al giovane interprete anche lui gardesano: "Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c'è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio... Incredibile, bellissimo", ha detto Blanco su Rtl 102.5. Mentre Gianni Morandi ha postato su Facebook la parte in cui don Selmo canta la sua hit, commentando: "Don Matteo, parroco di Lonato del Garda, apre tutte le porte durante la sua omelia".

Un successo insomma. E chissà che qualcuno non abbia già pensato di portare il sacerdote di Lonato in tv, magari proprio a Sanremo.