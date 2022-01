Folle inseguimento sul lago di Garda: speronano l’auto dei carabinieri, uno fugge e l’altro viene arrestato

LAGO DI GARDA. Sembrava la scena di un film girato sul lago di Garda, come quella volta che Daniel Craig battè per davvero le strade del Garda in alcune scene di uno dei film di James Bond 007. E invece è quello che è accaduto l’altra sera a Sirmione, con un’auto che per sfuggire ad un controllo dei carabinieri si mette a fuggire a tutto gas per le vie del centro gardesano, con tanto di speronamento della gazzella del militari e l’arresto di uno dei due uomini a bordo.

Tutto è accaduto in pochi istanti, ieri notte. L’auto dei carabinieri che si avvicina ad un veicolo dove ci sono a bordo due uomini sospetti.

Ma appena i carabinieri si avvicinano ecco che l’auto parte a tutta velocità imboccando le strette vie del paese, arrivando anche a speronare l’auto dei militari.

Poi imboccano una strada senza uscita, e a quel punto abbandonano l’auto fuggendo a piedi. Uno dei due malviventi è riuscito a far perdere le sue tracce, l’altro è stato fermato dai militari dell’Arma.

Nell’auto sono state rinvenute delle targhe di auto rubate, e anche la macchina del folle inseguimento è risultata essere rubata. In auto anche alcuni grammi di marijuana. L’uomo è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.