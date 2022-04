Burrasca sul Garda, il lago si arrabbia

GARDA. Il forte vento di oggi, sabato 9 aprile, non ha risparmiato nemmeno il Lago di Garda regalando una giornata di insolita burrasca primaverile.

Un lago mosso però decisamente utile per l'ossigenazione e la pulizia dell'acqua. Le onde hanno spinto l’acqua sul lungolago, senza però causare danni e così le onde sono diventate subito uno tema virale.

A Peschiera le onde hanno invaso il lungolago Garibaldi.

Peschiera, l'acqua invade il lungolago Lago di Garda agitato oggi per il forte vento: l'acqua invade il lungolago Garibaldi a Peschiera. IL VIDEO (di Massimiliano Cerizza, Sei di Peschiera se...)

Video e fotografie si sono succedute in serie sulle pagine Facebook dei comuni lacustri: Peschiera, Desenzano, Lazise per citarne solo alcuni hanno regalato inedite immagini di un lago "arrabbiato", ne vediamo alcune. D.P.