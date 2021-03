Maddalena Zanoni, l’ex manager stregata dalle piante officinali della Predaia

COREDO. Quella che raccontiamo oggi è una storia che ha dell’incredibile, ce la ha segnalata il grande imprenditore nonché vice presidente delle Cantine Ferrari, Marcello Lunelli. Si tratta della storia di un ex bocconiana, originaria di Trento, ma nata da due genitori nonesi, che dopo aver svolto attività di consulenza strategica in aziende multinazionali in mezzo mondo ha scelto di ritirarsi nel paese natale della mamma, Coredo in Valle di Non.

Parliamo di Maddalena Zanoni, 35 anni, per oltre un decennio manager prima in una multinazionale americana che lavorava fra gli altri con Coca Cola e Ferrero, poi gli ultimi anni consulente di una società dell’agroalimentare belga per sviluppare i mercati dei Paesi del Nord Europa. “Tre anni or sono - racconta la bocconiana - fra una corsa in giro per il mondo e l’altra, (facevo di media due voli aerei a settimana), mi sono presi 2 mesi per pensare a me stessa alla ricerca del mio io in una malga fra Smarano e Sfruz. In quell’occasione prosegue, ho conosciuto Adele, una bravissima esperta di piante officinali spontanee e coltivate mentre stava raccogliendo foglie e fiori di piante officinali naturali delle quali la Predaia è molto ricca. Lei mi fece scoprire un mondo che non conoscevo e che mi ha affascinato. Con la fine del 2019 ho chiuso il mio rapporto con la ditta belga che mi aveva promossa responsabile del business in Italia. La scelta appena in tempo prima che tutto si complicasse con il lookdown. Con gennaio 2020 ho avviata per la verità con molta fatica la nuova attività in società con Adele. Lei è una grande esperta di piante officinali, quindi provvede alla raccolta di quelle spontanee e in parte alla sua coltivazione oltre che all’essiccazione secondo i criteri richiesti. Io mi occupo di tutto il resto: della parte lavorazione, confezionamento, della parte burocratica, oltre delle strategie di vendita che viene fatta- almeno per ora- tutta online. Non dimentichiamo infatti che da quando abbiamo avviata la nostra start up siamo piombati nella pandemia dalla quale per con un breve periodo di respiro durante l’estate, non siamo ancora usciti”.

Capacità d’intrapresa con fantasia

Ma le due ragazze non si sono perse d’animo, si sono inventate in questo periodo un’altra attività, particolarmente adatta durante la stagione morta: è quella della organizzazione e realizzazione di corsi online frequentati prevalentemente da persone che vivono in città. “Milano è il nostro più grande bacino. A tutti i partecipanti nel momento dell’iscrizione al corso viene inviato un kit contenete una serie completa di essenze officinali in eleganti contenitori, che poi vengono usati per la realizzazione di una vasta gamma di tisane. Ci pare questo un modo molto appropriato per far respirare a chi vive nel piccolo appartamento di città un po’ d’aria di montagna e di questi tempi non è poco”, afferma Maddalena. Al corso sono ammesse al massimo 20 persone e lo stesso si sviluppa con il modello “dell’imparare facendo”. “Dopo aver spiegato le caratteristiche benefiche delle varie erbe e fiori, spieghiamo come comporre una tisana in base all’obiettivo che ci si pone: digestivo, rilassante, antidolorifico, anti infiammatorio, dissetante ecc… Le essenze del nostro kit che spediamo a domicilio in eleganti confezioni, sono: calendula, melissa, menta piperita, achillea millefoglie, lippia, tutte piante spontanee del nostro altipiano della Predaia”.

Coltivazioni con metodo naturale

Ma anche quelle coltivate sono totalmente prive della chimica di sintesi, in pratica naturali. “Per noi - sottolinea la consulente - è fondamentale operare nel pieno rispetto del territorio che non è da depredare ma ad esso dobbiamo avvicinarci con rispetto valorizzando molte piante botaniche che crescono spontaneamente”. Ma oltre alla vasta gamma di piante officinali le due amiche si sono specializzate anche nella produzione di una serie di cosmetici, 100% naturali, si tratta di olii per la cura del viso che vengono venduti solo online.

Grazie alla conoscenza di 5 lingue: inglese, spagnolo, olandese e tedesco, oltre ovvio all’italiano, il sito offre la possibilità di essere visitato dagli amanti del settore in tutta Europa e di conseguenza di vendere i prodotti anche all’estero.

A questo punto viene spontanea la domanda se dal punto di vista economico l’attività intrapresa poco più di un anno fa può avere una prospettiva. “Sicuramente sì – è la risposta -, perché è un segmento di mercato che trova molta gente interessata: paradossalmente più ci si allontana dalla zona di montagna di produzione, vedi Milano, ma anche molti paesi esteri, e più c’è interesse per i nostri prodotti”.

Zanoni conclude con un auspicio che è anche un suo sogno: quello che molte donne possano seguire i propri sogni, come ha fatto lei.