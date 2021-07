In Alto Adige diminuiscono i disoccupati. La Uil: «La situazione è tornata quella precedente alla pandemia»

BOLZANO. Nel mese di giugno di quest’anno, in Alto Adige si registra una buona situazione del mercato del lavoro, decisamente meglio rispetto al giugno di un anno fa e quasi simile al giugno del 2019, ovvero prima della pandemia. Lo dice in una nota il segretario generale Uil-Sgk Toni Serafini.

Questa la situazione fornita dal sindacato: 216.709 occupati (+ 7,3% rispetto al giugno 2020; uomini + 5,9% e donne + 8,9%). «Nel giugno 2019 – fa sapere Serafini – avevamo 217.463 occupati, pertanto per arrivare a tale quota mancano solo 704 occupati. Unico settore negativo, l'agricoltura, che segna ben 11.197 occupati, cioè - 416 occupati, -3,6%. Tutti gli altri settori danno un segno positivo, anche se con un andamento differenziato, molto bene manifattura industria, commercio, trasporto e magazzinaggio, istruzione, sanità e assistenza. I disoccupati sono 16.719, però in netta diminuzione (-32%)». Con la buona ripresa del turismo, la situazione del mercato del lavoro in Provincia è tornato quindi alla quasi alla normalità.

«Ma è ancora importante seguire le indicazioni delle istituzioni, uso della mascherina ove indicato, distanziamento tra persone, lavarsi spesso le mani e soprattutto vaccinarsi per sicurezza individuale e della comunità», scrive Serafini.