Coldiretti del Trentino: “Caro energia, impatto devastante”. Un agricoltore su tre riduce i raccolti

TRENTO. "I rincari dell'energia stanno avendo un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la pandemia da Covid si è aperto uno scenario di accaparramenti, speculazioni e aumenti dei prezzi di beni essenziali che deve spingere il Paese a difendere la propria sovranità alimentare. Serve un deciso intervento a favore delle imprese per contenere la bolletta energetica nelle campagne e garantire continuità della produzione agricola ed alimentare, ma serve anche percorrere con decisione la strada degli accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle".

Così, in una nota, il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige Gianluca Barbacovi, che commenta i dati dell'indagine Coldiretti/Ixe' diffusa in occasione della grande mobilitazione con decine di migliaia di allevatori ed agricoltori con trattori e animali che hanno lasciato le campagne per scendere in piazza da Nord a Sud d'Italia, a partire dalla Capitale in piazza Santi Apostoli. Con l'esplosione dei costi energetici quasi un agricoltore italiano su tre (30%) è oggi costretto a ridurre la produzione di cibo.