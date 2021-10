Ignazio Moser “stacca” i social: «ho piccoli problemi di salute»

TRENTO. “Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.

Il messaggio è stato scritto dall’ ex ciclista e influencer trentino Ignazio Moser nelle Stories.

Poche parole per spiegare a quanti lo seguono (sono oltre un milione su Instagram) che si fermerà e si riposerà qualche giorno.