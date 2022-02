Haydn, due concerti diretti da Kent Nagano

BOLZANO. Sarà eccezionalmente lo statunitense Kent Nagano, uno dei più importanti direttori d’orchestra al mondo, a salire sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento sabato 19 febbraio all’Auditorium di Bozano (ore 20) e domenica 20 all’Auditorium Santa Chiara di Trento (ore 20.30).

I due concerti, in esclusiva nazionale e tra gli appuntamenti di maggior spicco della Stagione Sinfonica di cui è Direttore Artistico Giorgio Battistelli, avranno al centro una nuova composizione appositamente commissionata al giovane compositore argentino Alex Nante: la sua O Nata Lux, farà seguito all’esecuzione di Sieben Worte, per violoncello, bayan e archi, di Sofija Gubajdulina (solisti Michele Marco Rossi al violoncello e Samuele Telari al bayan) e della Sinfonia n. 45 in fa diesis minore, Hob. I: 45 "Degli Addii" di Joseph Haydn.

Il concerto di Bolzano sarà trasmesso in diretta da RAI Radio 3 Suite.

I due concerti di Kent Nagano si inseriscono in un più ampio ciclo triennale pensato da Giorgio Battistelli per gettare un ponte tra l’opera di Haydn e la contemporaneità: un “Progetto Nagano” che offrirà momenti di riflessione su autori e opere del tempo passato e presente, in un abbraccio ideale tra musiche diverse ma idealmente comunicanti tra loro.