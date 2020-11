Widmann: "Se l'infezione va avanti così il servizio sanitario crolla"

BOLZANO. «La situazuione è molto cambiata rispetto a due settimane fa. Ora il virus è molto diffuso e non è più possibile fare il tracciamento per interrompere la catena dell'infezione», a dirlo è l'assessore alla sanità Thomas Widmann. «Abbiamo ancora un po' di margine negli ospedali. Abbiamo attivato il piano dinamico dei posti letto, dobbiamo diminuire gli interventi non urgenti, senza compromettere i servizi essenziali».

«Oggi è la fotografia di 14 giorni fa - ha detto Widmann - se la catena dell'infezione, il suo sviluppo va avanti così, non riusciamo più a gestirlo. Se superiamo questa soglia il servizio sanitario crolla. Dobbiamo prendere misure anche severe. È responsabile chiudere oggi per tutelare il nostro domani», ha aggiunto Widmann che ha ringrazio tutti quelli che si sono attenuti alle regole e ha chiesto agli altri di aiutarci per contenere il contagio.