Vittoria, due mesi di vita e la malattia di Krabbe: appello per cercare un donatore

TRENTO. “Siamo la mamma e il papà della piccola Vittoria, viviamo in provincia di Trento. Vittoria ha 2 mesi e le è appena stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa, la malattia di Krabbe. La malattia causa la morte prematura. L’unica cura oggi esistente è il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da cordone ombelicale”.

L’appello di mamma Alessandra e papà Nicola è stato lanciato sui social ed è arrivato anche a Dillo al Trentino.

Un appello per dare una possibilità alla loro piccola, una possibilità che passa attraverso la donazione di midollo osseo. E quindi tramite l’Admo.

“Se hai tra i 18 e i 35 anni e pesi più di 50 chili – spiegano i genitori di Vittoria – puoi diventare un donatore di midollo osseo, tramite un semplice prelievo di sangue. Per farlo ti preghiamo di contattare Admo Onlus (Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo) che ha sedi in tutta Italia per conoscere quella più vicina a te, o di fare domanda di iscrizione su https://admo.it/iscriviti/ per essere contattato.

Una volta iscritto, sarai inserito nel database nazionale e, se compatibile, potrai salvare la vita di Vittoria o di altre persone nella sua situazione.

Non è necessario indicare che intendi donare per Vittoria, è sufficiente diventare un donatore. Solamente una persona su 100.000 è compatibile con chi, proprio in questo momento, è in attesa di un trapianto di midollo osseo. Tu puoi fare la differenza".

