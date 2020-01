Virus cinese, tre casi sospetti a Bolzano

BOLZANO. Tre casi sospetti di infezione da coronavirus all'ospedale di Bolzano: lo comunica l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Il sospetto nasce dal fatto che queste due persone sono appena rientrate dalla Cina ed ora lamentano febbre e sintomi influenzali. Entrambe sono state trasportate al reparto Malattie Infettive dell'Ospedale provinciale di Bolzano a bordo di un’ambulanza. Durante il trasporto sono state adottate le precauzioni previste dalle procedure di protocollo (tute protettive e dispositivi di protezione). È già stata effettuata un'anamnesi dettagliata.

I campioni biologici delle due persone colpite sono stati inviati al Centro di riferimento di Roma.

È importante sottolineare che, sulla base delle informazioni disponibili, per il momento si tratta di due casi sospetti che hanno fatto scattare le misure precauzionali prescritte dal protocollo. Fino a quando non saranno disponibili i risultati delle analisi del sangue, non è pertanto possibile parlare di un’infezione.

I primi test effettuati in parallelo dall’Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno evidenziato un'infezione influenzale (Influenza A), che riduce la probabilità di una possibile ulteriore infezione da coronavirus.

Le persone più vicine, con le quali sono entrate in contatto, ed i coinquilini delle due persone colpite sono stati tempestivamente informati dall’Azienda sanitario dell'Alto Adige ed allertati rispetto a possibili sintomi influenzali.

Nel pomeriggio si è presentato in ospedale un terzo caso sospetto: anche in questo caso sono in corso accertamenti.