Vasco: «Finalmente di nuovo insieme, finalmente a Trento»

TRENTO. È iniziato qualche minuto dopo le 21 l’attentissimo soundcheck del concerto di Vasco Rossi a Trento. Uno spettacolo, una prova generale, riservata ai fan, ma domani nella Trentino Music Arena di Trento sud ci saranno oltre 100mila persone.

Una prova con la musica, con XI comandamento.

E poi “Ciao a tutti, benvenuti, bentornati, ben ritrovati, vivi, sani e lucidi finalmente di nuovo insieme” così Vasco Rossi ha dato il benvenuto dal palco di Trento sud. “Finalmente, finalmente, finalmente a Trento”. E poi ancora (tanta) musica.