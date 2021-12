Statale della Valsugana, quella barriera antirumore che c’è solo su un lato (e gli abitanti dall’altra parte sono furiosi)

GRIGNO. Quando una barriera impedisce che il suono vada in una direzione, inesorabilmente quel suono andrà nella direzione opposta.

Se parliamo di musica o comunque di suoni “gentili” la cosa non può certo dare fastidio, ma se parliamo di rumori stradali causati dal traffico allora il ragionamento cambia, eccome.

Su “Dillo al Trentino” ci siamo già occupati di quanto avviene sulla A22 all’altezza di Isera, con una barriera antirumore che ha “salvato” gli abitanti del paese ma che ha penalizzato gli abitanti di Borgo Sacco che si trovano proprio nella direzione opposta, cioè dove il rumore del traffico viene “rimbalzato” dalle barriere.

Ovviamente il problema non c’è solo ad Isera e non c’è solo sull’Autobrennero, ma può capitare in ogni arteria stradale molto trafficata, come ad esempio la superstrada della Valsugana.

A segnalare il problema è Umberto che ha inviato un messaggio in direct alla nostra pagina Facebook per raccontare il problema provocato da una barriera che rimanda il rumore delle auto sull’altro lato della carreggiata, dove Umberto e una serie di altri residenti abitano.

Scrive Umberto: «Buongiorno, ho appena letto l’articolo delle barriere che salvano Isera ma riflettono il rumore verso Borgo Sacco e volevo raccontarvi la mia brutta esperienza, che di fatto è simile.

Io abito a Tezze di Grigno dove la Statale taglia in due il paese, ma le barriere antirumore sono state posate solo su un lato e la mia abitazione essendo sul lato opposto è costantemente soggetta al rumore del traffico di questa superstrada a quattro corsie sempre affollata.

Vi invio anche una foto che mi pare possa spiegare bene il problema.

È stata fatta richiesta sia in Comune che in Provincia ma da allora non abbiamo avuto nessun riscontro. Speriamo che questa segnalazione a “Dillo al Trentino” possa aiutare a smuovere le cose!», conclude Umberto.

