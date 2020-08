San Cristoforo, motociclista grave dopo lo schianto contro un'auto

PERGINE. Nuovo grave incidente sulla Valsugana dopo lo schianto mortale di ieri a Levico. Oggi, 13 agosto, il sinistro si è verificato a San Cristoforo, all'altezza del ristorante Al Faro, poco dopo le 14: si è trattato di uno scontro fra un'auto diretta verso Levico e una moto che viaggiava in senso opposto. all'altezza del ristorante Al Faro.

Il centauro, un 57enne di Valdagno, è andato in arresto cardiaco. Rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara, dove è stato sottoposto ad un interventro chirurgico. Sarà poi ricoverato in rianimazione.