La denuncia: “Niente cure per me, afflitto da periartrite cronica. L’Apss le ha sospese finché non  torneremo in zona gialla”

TRENTO. Quello di Ivo Ioriatti, di Barco di Levico, è l'amaro sfogo di un malato che in epoca di pandemia non può curarsi come invece avrebbe pieno diritto. Si è già detto che l'emergenza Covid catalizza la gran parte delle risorse e dell’attenzione della sanità, ma quello che non dovrebbe mai succedere è che una persona afflitta da una qualunque patologia non si possa curare.

Lo sfogo: “Quello che tanti non sanno è che la sanità trentina vieta le cure a chi come me, è afflitto da malattie invalidanti come l'artrite reumatoide o patologie simili. Scrivo questo perché da mesi accuso dolori continui alle spalle (periartrite omero scapolare bilaterale cronica) e dopo aver fatto una visita fisiatrica mi sono stati prescritti degli accertamenti e delle cure fisiche. Chiamo il reparto cure fisiche della azienda sanitaria di Levico e mi viene riferito che visto il colore arancione, l'azienda sanitaria ha sospeso tutte le cure fisiche fino a che non si torna gialli. Ora vorrei che qualcuno mi spiegasse come fare a convincere le malattie a non presentarsi durante i colori arancioni e rossi, ma solamente quando siamo gialli (di itterizia). A mio giudizio questo è ledere il diritto di cura , specialmente se le cure vengono eseguite all'interno delle strutture sanitarie, in condizioni che dovrebbero essere di massima sicurezza. Trovo scandaloso e lesivo questo comportamento nei confronti di chi soffre e non ha il coraggio come il sottoscritto, di alzare la voce contro un sistema sanitario che così facendo non tiene in nessuna considerazione gli anziani dei quali tanto si parla per la loro fragilità. Adesso sono in lista di attesa e quando saremo tornati in zona gialla mi chiameranno per darmi l'appuntamento. Ma intanto il dolore me lo devo tenere o imbottirmi di farmaci, ma è proprio tutto normale”?