Imer, autobus va a sbattere contro le auto parcheggiate

IMER. Una sbandata e lo schianto contro alcune auto parcheggiate in un piazzale adiacente alla strada. L'autobus di linea ha concluso così la sua corsa oggi, 7 novembre, attorno a mezzogiorno e un quarto, a Imer, nel Primiero.

Nessuna conseguenza per le persone a bordo del mezzo, che se la sono cavate con un grosso spavento. Trasferito a Feltre per accertamenti il solo autista, che avrebbe riportato traumi non gravi.

Sul posto, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco della zona. Notevoli i danni alle vetture coinvolte. Da chiarire le cause dell'incidente.