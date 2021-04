Troppi astenuti “obbligati”: nominato il commissario per il prg di Trambileno

TRAMBILENO. L’architetto Michele Martinelli è stato confermato dalla Giunta provinciale commissario ad acta presso il Comune di Trambileno per l’adozione definitiva della variante generale 2019 al Piano regolatore generale.

La figura super partes è stata proposta dall’assessore agli enti locali Mattia Gottardi, alla luce dell’impossibilità del consiglio comunale di deliberare in merito alla questione per via dell’obbligo di astensione di 9 dei 15 membri dell’aula.

Martinelli era già stato nominato per lo stesso motivo nel 20019 e, dopo le ultime elezioni amministrative, è stata effettuata una verifica sulle compatibilità che ha dato nuovamente un esito negativo.