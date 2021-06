Trofeo Falconeri, al kartodromo di Ala le bici sfrattano i motori

ALA. Trofeo Falconeri: quando le biciclette sfrattano i motori e saranno le protagoniste assolute del kartodromo di Ala per tutto il fine settimana. Le precedenti quattro edizioni si erano tutte svolte per le strade di Avio, ma quest'anno per evitare assembramenti e problemi al traffico è stata presa la decisione di dar vita ad una gara del tutto particolare.

L'idea è della Società Ciclistica Avio che tra oggi (sabato) e domani manderà in pista i ragazzini dai 6 ai 12 anni che solo oggi correranno per gioco, riproponendo in parte l'antica disciplina del ciclismo su pista. Le iscrizioni si sono esaurite in 6 ore, si parte oggi pomeriggio alle 14 per un allenamento condiviso nel quale ragazzi e ragazze tesserati con la Federazione Italiana di Triathlon si misureranno in prove di duathlon e duathlon enduro in continua alternanza in circuiti da percorrere di corsa o in mountain bike: 119 i partecipanti. Alle 18 sarà lo Sport Team Vallagarina - Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili” ad essere protagonista di una dimostrazione pratica di quanto le persone diversamente possano realizzare in campo sportivo. Domani mattina (domenica 6) a partire dalle 9, andrà in scena la gara ufficiale di ciclismo giovanile alla quale prenderanno parte 200 giovani ciclisti.