Fugatti a Rovereto: “Vogliamo la Valdastico. Costerà 2 miliardi, non a carico della Provincia”

ROVERETO. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha presentato a Rovereto ai sindaci della Vallagarina il documento preliminare per la variante al Piano urbanistico provinciale (Pup), relativa al corridoio di accesso ad est. L'obiettivo è allargare l'area di collegamento fra Trentino e Veneto.

Nelle prossime settimane - informa la Provincia - partirà l'iter che porterà, dopo circa 9 mesi, alla definizione della variante al Pup che dovrà essere approvata dal Consiglio provinciale dopo un confronto con i territori e a conclusione di un approfondito percorso di analisi di carattere tecnico, ambientale, sociale ed economico.

La variante al Pup, è stato chiarito, non conterrà una vera e propria ipotesi progettuale relativa alla Valdastico, anche se, è stata ribadita dal presidente Fugatti la volontà della Giunta provinciale di "portare avanti l'opera per la quale è previsto un intervento economico di circa 2 miliardi, non a carico della Provincia, e per la quale, già nel 2016, furono approvati accordi e documenti che andavano in quella direzione".