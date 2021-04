Troppo tempo in acqua, l’autopsia su Peter Neumair non scioglie gli ultimi dubbi

BOLZANO. L'autopsia sul cadavere di Peter Neumair, effettuata oggi pomeriggio (29 aprile) dal medico legale Dario Raniero all'ospedale di Trento, non ha potuto portare finora ad alcuna conclusione certa.

Il consulente, incaricato dalla Procura di Bolzano di effettuare l'autopsia per accertare le cause del decesso, non è stato infatti in grado di trarre delle conclusioni a causa dello stato di decomposizione del cadavere, rimasto troppo tempo nell'acqua del fiume Adige.

Il corpo è stato ritrovato due giorni fa in Trentino, nel tratto all'altezza del Muse a Trento.