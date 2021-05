Viadotto dei Crozi a una corsia, aperta la vecchia strada: per il debutto del cantiere tanta curiosità e pochi (per ora) disagi

TRENTO. Come ampiamente annunciato ed anticipato nei giorni scorsi – anche se la notizia era di dominio pubblico sin dallo scorso anno – questa mattina, 1° maggio, è scattata la viabilità provvisoria di cantiere nei pressi del viadotto dei Crozi, sulla statale 47 della Valsugana nei dintorni di Trento, dove vanno a regime i lavori di adeguamento della struttura avviati il 15 settembre 2020.

Nessun disagio, al momento, nessuna difficoltà visto anche la scarsità di traffico: solamente molti curiosi che rallentavano la marcia in direzione Pergine e molti quelli scesi a fotografare il viadotto ed i Crozi, che tanti scoprivano da vicino per la prima volta.





























Dalle 8 di questa mattina, sabato 1 maggio, per la durata prevista di un anno, il traffico in direzione Padova subisce una biforcazione. I veicoli leggeri potranno transitare sul vecchio sedime della Ss 47 - recentemente recuperato come bypass stradale temporaneo e al termine dei lavori destinato ad essere convertito in pista ciclopedonale - oppure su una delle corsie transitabili del viadotto. I veicoli pesanti invece potranno utilizzare solo la corsia transitabile sempre del cavalcavia.