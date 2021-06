Via Perini, arriva la ciclabile: spariscono 34 parcheggi, corsia unica nell’ultimo tratto

TRENTO. L’annoso problema viabilistico di via Perini, è stato preso in esame questa mattina nella seduta di Giunta comunale. E ne è scaturita la decisione che verrà realizzata una nuova pista ciclabile sul lato sud; il progetto esecutivo sarà redatto ed approvato entro quest’anno, i lavori verranno completati entro l’autunno 2022, con durata di 250 giorni, costo complessivo 800 mila euro.

La notizia - data dal vicesindaco Roberto Stanchina e dall’ingegner Bruno Delaiti, è che ogni giorno nella via che da corso 3 Novembre porta a via Giusti, transitano oltre 10.000 veicoli, cui si aggiungono gli autobus urbani ogni 15 minuti e ben 50 pullman dell’extraurbano.

I dati sono “reali” dal momento che sono stati posizionati dei sensori che rilevano il traffico ogni 5 minuti. Da qui la decisione di dare ad una delle vie più importanti della città, quella pista ciclabile che manca quale collegamento fondamentale est-ovest, in prosecuzione della ciclabile realizzata sull’area ex Aziende Agrarie, direttrice proveniente dall’area ex Michelin e quindi della pista ciclabile lungo l’Adige, permettendo un collegamento con le piste ciclabili, direzione nord-sud di via Giusti, proveniente da via San Pio X, di via Endrici e via Mattioli, di corso 3 Novembre via Piave, viale Verona e proseguire lungo la pista ciclabile di via Malfatti.

Punto di partenza della progettazione è stata la verifica dei flussi di traffico presente lungo la via e quelle limitrofe al fine di verificare la possibilità di togliere una corsia di marcia ai veicoli. Ma la verifica ha dato esito negativo almeno sul tratto da corso 3 Novembre fino all’incrocio con via Endrici e via Mattioli, perché appunto su via Perini transitano due line urbane, la n. 2 e la n. 13 e le 50 corse extraurbane, localizzate nelle ore di punta. Nell’ultimo tratto invece da via Bronzetti a via Giusti, la via verrà ridotta ad una corsia di marcia in quanto anche l’immissione attuale in rotatoria è ad una corsia.

Per realizzare la pista ciclabile – sul lato sud non vi sono plateatici e minori attività commerciali – verrà eliminata una corsia di parcheggi, 17 a disco orario e 17 blu; i due stalli per disabili verranno spostati nelle vie laterali.

Verranno quindi realizzati un marciapiede largo un metro e mezzo ed una pista ciclabile di 2 metri e mezzo. La segnaletica orizzontale separerà le direzioni di marcia dei ciclisti al fine di regolarizzare il transito; le corsie di marcia veicolare, già di larghezza ridotta, non subiranno variazioni fino all’incrocio con via Bronzetti.

Sul lato nord verrà modificata solo l’illuminazione pubblica con un nuovo impianti con luci a led; una nuova alberatura verrà sistemata sul lato sud nel tratto finale mentre sul lato nord non è previsto il taglio di alcuna pianta. C.L.