Vasco: già in 50 mila alla Trentino Music Arena, rallentamenti in ingresso a Trento

TRENTO. Si sta lentamente riempiendo la Trentino Music Arena, in attesa del concerto di Vasco Rossi di stasera. Le persone che hanno già varcato i cancelli sono già 50 mila. Secondo gli organizzatori i biglietti venduti sarebbero molto vicini a quota 120 mila: il tutto esaurito.

Il flusso di fan verso l'area San Vincenzo, in cui si trova l'arena, è costante.

Si registrano rallentamenti sulle strade in ingresso in città, sia lungo la Strada provinciale 90, in direzione nord (tra Aldeno e Ravina), sia all'altezza dei caselli autostradali di Trento nord e Trento sud.

Il casello di Trento sud è stato nuovamente chiuso per evitare code sull'A22. A quanto riferito dal personale della sala operativa, allestita presso il nucleo elicotteri all'aeroporto di Mattarello, la situazione rimane gestibile e il traffico è in lento movimento.