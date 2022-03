Vaccinazione senza prenotazione domani a Mattarello con Pfizer, Moderna e Novavax

TRENTO. Domani mattina al centro vaccinale San Vincenzo di Mattarello a Trento sarà possibile effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 senza appuntamento. L’accesso libero sarà dalle ore 9 alle ore 12.30 per i soli maggiori di 12 anni.

Sempre a San Vincenzo, la settimana prossima, sono programmati due giorni di vaccinazioni contro l’encefalite da zecca con prenotazione al Cup online. Le sedute vaccinali si terranno giovedì 10 e venerdì 11 e sono destinate ad adulti e bambini a partire dal compimento del primo anno di età.

Nella seduta di sabato 5 marzo sarà possibile effettuare la vaccinazione contro il covid-19 con i vaccini Pfizer, Moderna e Novavax. Per ridurre i tempi di permanenza nel centro vaccinale si ricorda di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli “Consenso” e “Scheda anamnestica” già compilati e scaricabili dal sito Apss all’indirizzo: https://bit.ly/3aUwBCX.

Per prenotare la somministrazione del vaccino contro la Tbe la modalità più rapida e accessibile 24 ore su 24 è quella online collegandosi al sito www.apss.tn.it > Cup online-prenotazione visite specialistiche. Dopo l’autenticazione, utilizzando la tessera sanitaria, scegliere l’opzione «prenotazione senza ricetta», poi selezionare «servizio sanitario nazionale» e inserire nel motore di ricerca Tbe o zecca. In alternativa è possibile telefonare al numero 0461 379400 (da telefono cellulare) o 848 816 816 (da telefono fisso) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e al sabato dalle ore 8 alle ore 13.

La vaccinazione contro la TBE è gratuita per i residenti in provincia di Trento ed è raccomandata a chi svolge attività all’aria aperta per motivi professionali o ludico-ricreativi. Il

ciclo vaccinale è di tre dosi: la seconda dose deve essere effettuata 1-3 mesi dopo la prima mentre la terza a 5-12 mesi dalla seconda.

Per rispettare le misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19 si raccomanda di rispettare l’orario dell’appuntamento e di presentarsi senza accompagnatori; nel caso di minori o persone non autosufficienti è consentito al massimo un accompagnatore.