«Ultima corsa della funivia (la domenica) alle 19.30»: la delusione e la rabbia di Sardagna

TRENTO. Domenica l’ultima corsa della funivia per scendere da Sardagna a Trento è alle 19.30 e Trentino Trasporti consiglia di prepararsi per tempo cioè già dalle 18 e che la capienza della funivia è di 13 persone.

La comunicazione è affissa sia alla cassa che sui vetri della stazione di partenza. I residenti protestano e si chiedono se domenica anche in tutte le altre circoscrizioni il trasporto pubblico termina alle 19.30.

“Sempre più penalizzati. Si parla tanto del recupero della periferia, poi proprio in una giornata di festa e di bella stagione si interrompe un servizio di pubblica utilità e poi perché?”

Già perché ? “Perché è così ormai da due anni – ci dicono da Trentino Trasporti – e la differenza è solo rispetto al resto della settimana quando l’ultima corsa è alle 22,30”.

Ma allora perché avete esposto l’avviso? “Abbiamo avuto segnalazione di utenti che pensando che anche alla domenica fossero in vigore gli stessi orari, sono rimasti a piedi. Dal momento che non ci sono nemmeno le corse degli autobus, l’unica alternativa era quella di chiamare un taxi. L’abbiamo fatto solo per avvertire l’utenza pensando di fare cosa utile, invece si è scatenata un allarmata polemica per nulla giustificata”.

L’orario “limitato” la domenica è conseguenza della specifica normativa Covid. D.P.