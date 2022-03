Ucraina, raccolta fondi oggi al mercato di piazza Dante

TRENTO. Coldiretti Trento in collaborazione con Giovani Impresa, Donne Impresa e Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino Rasom- Pa3om Aps ha promosso una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

La donazione può essere effettuata sia allo stand allestito nel mercato di Campagna Amica in piazza Dante dalle 9 alle 12, sia attraverso il c/c dedicato IT10L0830401824000024387875 (causale Coldiretti per l’Ucraina).

Lo scopo è sostenere le spese d viaggio per convogli sanitari di prodotti offerti dalla popolazione trentina. L'iniziativa è proposta in accordo con il Comune di Trento. C.L.