Trento, torna “Mondo Donna”: la creatività femminile in mostra

TRENTO. Torna da oggi, venerdì 29, a domenica 31 ottobre a Trento Expo la 14a edizione di Mondo Donna, fiera dedicata alla creatività, con la presenza di oltre 80 espositori. Il mondo "donna" è da sempre il più concreto ed abile nel cercare vie nuove ed alternative, riciclando, rielaborando ed arricchendo con tanta fantasia ed abilità oggetti, tessuti, abiti, bijoux e gioielli, decori e complementi per la casa, prodotti artigianali.

La fiera Mondo Donna, ideata da Giorgio Lever nel 2013, ritorna per dar vita alla quattordicesima edizione organizzata dalla Progema di Cesare Bazzanella, Official promoter dell’evento espositivo. Una importante e consolidata finestra espositiva per quanti vogliano trovare in mostra ed acquistare articoli e servizi legati al mondo del bricolage e dell'hobbistica, decoro e decoupage, lavoro all'uncinetto e a maglia, lana e feltro, arte del quilt e del patchwork, sartoria e urban knitting, punto croce e ricamo, senza dimenticare gli accessori di moda e di bellezza, la bigiotteria e le pietre dure. Una proposta a tutto tondo dunque che farà nuovamente sognare le migliaia di visitatori che nel corso degli anni hanno fatto della manualità creativa, in tutte le sue molteplici sfaccettature, una vera e propria passione.

Come tradizione della fiera trentina non mancheranno inoltre anche prodotti finiti proposti da esperti artigiani, atelier creativi e workshops con testimonials che della creatività ed abilità hanno fatto tesoro e fortuna.

In questa 14a edizione negli spazi espositivi allestiti a Trento Expo in via Briamasco 2 nel capoluogo trentino, con la collaborazione di Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, le visitatrici troveranno oltre ottanta espositori, provenienti da tutta Italia con una forte rappresentanza di aziende regionali, che proporranno le ultime novità del settore della creatività e daranno inoltre la possibilità di partecipare a corsi e dimostrazioni all'interno dei vari stand. Mondo Donna si svolge oggi, venerdì 29, domani, sabato 30 e domenica 31 ottobre a Trento Expo dalle 9.30 alle 18.30, obbligo di Green pass e mascherina.

Con l’acquisto del biglietto on line si può scegliere l’orario preferito a prezzo scontato. C.L.