Trento sud, guasto alla rete gas: intervento dei tecnici

GUASTO RETE GAS A TRENTO SUD, IN CORSO LAVORI DI RIPARAZIONE Molte vie della zona saranno interessate dal disservizio (ANSA) - TRENTO, 02 NOV - In seguito al danneggiamento della rete di distribuzione del gas nella zona di Madonna Bianca a causa di una perdita della rete idrica i tecnici di Novareti sono al lavoro per ripristinare il servizio. Una fuoriuscita d'acqua ad alta pressione dalla rete di distribuzione idrica cittadina - informa una nota di Novareti - ha generato la rottura di un tratto della rete di distribuzione gas.

A causa della situazione molte vie di Trento sud saranno interessate nelle prossime ore dalla mancanza completa di alimentazione delle utenze dalla rete gas. Nel corso della mattinata c'è stato qualche disservizio anche alla fornitura idrica ora completamente risolto, necessario per permettere l'individuazione dei guasti e procedere con le riparazioni.

I tecnici di Novareti hanno rilevato l'allarme intorno alle 4 del mattino e sono subito intervenuti. Gli interventi di ripristino sono iniziati tempestivamente ma richiederanno per il gas ancora molte ore per essere ultimati. Nel corso delle prossime ore saranno possibili delle stime circa i tempi di conclusione delle operazioni sulla rete gas e una miglior definizione delle tempistiche per la riattivazione della fornitura alle utenze.