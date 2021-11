Trento, si accendono le luci di Natale: ritornano i mercatini

TRENTO. Nella Giornata mondiale per i diritti dei bambini e dell’infanzia, oggi (20 novembre) si accenderanno dopo un anno di attesa le luci su Trento Città del Natale, 27a edizione.

L’attesa finalmente si può concludere in una giornata che pur se fredda nella temperatura, si riscalderà di luci, suoni, canti, profumi ed emozioni, in una lunga serie di eventi che caratterizzeranno questo terzo sabato del mese di novembre. Ed accompagneranno la cittadinanza, la gente del Trentino e i turisti che fino al 9 gennaio 2022 gremiranno, pur nel rispetto di tutte le norme applicate, le vie e le piazze di Trento Città del Natale.

Ecco gli appuntamenti previsti nei vari punti della città interessati dalle iniziative del periodo natalizio:

alle 15 inaugurazione in piazza delle Donne Lavoratrici, alle Albere, delle “luci d’autore”: luminarie a forma di animali realizzate da Matteo Boato, grazie alla collaborazione con Consorzio Trentino Iniziative, Cti.

Alle 15.30 aprirà il Villaggio incantato di piazza Santa Maria Maggiore, allestito nella piazza omonima dalla ditta Big Service di Andrea Oss Papot, utilizzando legno e materiale naturale. Per l’occasione la Bandina di Zambana, composta dai giovanissimi musicisti del luogo, suonerà alcuni brani. Ieri, gli addetti del “Noi”, hanno provveduto a ripulire le facciate delle casette in legno lordate dai vandali che nottetempo non hanno avuto rispetto nemmeno per il Natale dei più piccoli.

Alle 16.45 in piazza Duomo le autorità si ritroveranno per l'accensione ufficiale del photomapping, ideato dal lighting show designer Mariano De Tassis, delle luci sulla città e del grande albero posizionato nel centro della piazza, in programma per le ore 17. A seguire, accompagnati dal Corpo bandistico Fanfara Sezione Ana di Trento, si passerà ad inaugurare la 27a edizione dei Mercatini di Natale in piazza Cesare Battisti (alle 17.40) ed in piazza Fiera (alle 18), organizzati dall’Azienda per il turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.

Per accedere ai Mercatini di piazza Fiera – che prevede un numero di ingressi contemporanei limitato a 3.000 persone - è necessario indossare la mascherina, avere il Green pass che consente di ottenere nell’ex edicola sotto le mura, il braccialetto colorato, che cambia ogni giorno. Le 62 casette dei mercatini di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti saranno aperte dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 19.30; il venerdì e sabato dalle 10 alle 20.30; sabato 18 e venerdì 31 dicembre dalle 10 alle 22; chiuso nel giorno di Natale. Il Villaggio incantato di Babbo Natale di piazza Santa Maria Maggiore resterà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19; per accedere non serve il Green Pass ma l’adulto che non non ne è munito non può entrare nelle casette. C.L.