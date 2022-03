Trento, scambio di droga “in scioltezza” fra gli scaffali del supermercato

TRENTO. Non possono certo considerare il supermercato Eurospesa di Via Torre Vanga non è certo un ambiente amico, ma gli spacciatori non si fanno intimorire e sfruttano il via vai tra gli scaffali per consegnare le dosi.

Tempo addietro le telecamere del circuito di videosorveglianza avevano immortalato due spacciatori intenti a pesare la droga utilizzando la bilancia del reparto frutta e verdura, nascondendola tra i pomidori.

Ieri pomeriggio, 1 marzo, a spingere lo spacciatore a la sua giovane cliente a scambiare la droga all’interno del supermercato, sarà stata probabilmente la presenza di forze dell’ordine in borghese impegnate nel controllo del territorio.

Fatto sta che quello che appare a tutti gli effetti lo scambio di una dose, avviene "nascosto” dai normali contatti che una coppia può avere all'interno del supermercato mentre osserva i prodotti da acquistare.

Il tutto succede con una naturalezza che lascia sconcertati e probabilmente erano gesti diventati abitudinari e la normalità della coppia non desta sospetti tra gli altri avventori. Nessun timore per i rischi che si possono correre con un'azione così palese, ma possibile anche che possa essere stata una sorta di sfida nei confronti dei titolari in prima linea nella lotta al degrado della zona.

Titolare che ha denunciato l’accaduto. D.P.