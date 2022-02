Eurospesa, non vuole pagare le birre e aggredisce il titolare che reagisce e lo blocca

TRENTO. Si è presentato alla cassa con delle birre che voleva prendere senza pagare. E di fronte al no del titolare, ha reagito aggredendo Antonio Tovazzi, contitolare del supermercato Eurospesa di via Torre Vanga a Trento, non nuovo ad episodi movimentati.

Erano le 19.15 di ieri, sabato 26 febbraio. ll supermercato – nella zona calda della Portela – era in fase di chiusura e il personale ridotto: all’interno le cassiere e gli ultimi clienti.

All’improvviso la discussione alla cassa. La reazione di Tovazzi di fronte alla pretesa di uscire con le birre senza pagarle, e l’uomo che lo aggredisce a pugni prima nel negozio, poi sul marciapiede esterno e poi ancora nel supermercato.

Ma il titolare non è stato a guardare e con una mossa da arti marziali ha bloccato a terra il giovane.

Le immagini sono stare riprese dalle telecamere in funzione all’interno del supermercato e faranno da supporto alla denuncia che Antonio Tovazzi è pronto a presentare.