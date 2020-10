Trento, rapina un passante e finisce in manette

TRENTO. Un trentenne tunisino è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Trento per rapina.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo verso le 6 ha avvicinato un passante nei pressi della stazione ferroviaria chiedendogli una sigaretta, e con la scusa di accompagnarlo a un distributore self-service, lo ha bloccato al muro tentando di sottrargli il portafogli.

Ne è nata un'aggressione nel corso della quale il rapinatore ha colpito la vittima con alcuni pugni al viso, e gli sfilato la felpa di dosso e gli occhiali da sole.

L'aggredito, in evidente stato di choc, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti, uno dei quali ha intercettato una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona. Dopo ricerche effettuate nel centro storico, i militari hanno intercettato il fuggitivo nei pressi del parco Santa Chiara, con indosso la felpa e gli occhiali rapinati. L'arrestato verrà sottoposto entro a giudizio per direttissima.