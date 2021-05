Trento, primo maggio con i supermercati aperti, picchetto dei lavoratori all’Orvea. Boom per i negozi di bricolage

TRENTO. Un sabato difficilmente distinguibile da una domenica, coinciso con il 1° di maggio, Festa dei lavoratori, per chi il lavoro ce l’ha o spera di trovarlo al più presto. Coi sindacati contrari all’apertura dei supermercati che invece hanno tenuto le saracinesche alzate.

Al supermercato Poli Orvea di via San Pio X, il sindacato Usb Lavoro Privato ha effettuato nelle ore del mattino un picchettaggio con volantinaggio insieme ai rappresentanti di lavoratrici e lavoratori, controllati con discrezione da Polizia, Carabinieri e Digos. Aperti invece tutti gli altri supermercati, i centri di bricolage e giardinaggio.























Oggi, sabato 1° maggio e domani, domenica, 2 maggio, restano aperti gli stessi negozi di ieri, venerdì; quindi il Top Center, che non ha supermercato all’interno, ha le saracinesche abbassate e le sbarre alle entrare dei parcheggi chiuse; si riapre lunedì 3 maggio. Compresa l’edicola tabacchi che, da quando ha aperto, osserva il turno di riposo domenicale, anche se domani, causa 1° maggio, i quotidiani non saranno in edicola.

Al Bren Center invece, oggi stessa musica di ieri, vigilia della festività, con Trony che avvisa la propria clientela che oggi, 1° maggio, è aperto il negozio gemello sito al Big Center di via Degasperi. Oggi e domenica, il centro è aperto al pubblico con i negozi di cura alla persona, il supermercato Pam, l’edicola tabacchi, il negozio per gli animali e pochissimo altro. Grande affluenza, anche in considerazione della pioggia che da mezzogiorno ha ripreso a cadere, anche da Obi, Bricolage & giardinaggio; si inizia col preparare i giardini per la bella stagione.

Stando alle norme attuali, i centri commerciali resteranno chiusi in tutti i week end fino al 15 maggio. Nell’ultimo decreto, infatti, non si fa cenno ai centri commerciali, come nelle bozze circolate nei giorni precedenti. Risultato: resta in vigore la misura contenuta nei precedenti provvedimenti, che stabiliva la chiusura il sabato e la domenica e più in generale, nei festivi e prefestivi. Va dunque male a chi, anche in queste giornate, soprattutto in caso di maltempo, era abituato a lasciarsi andare allo shopping nei centri commerciali.