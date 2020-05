Trento, presidio fisso della polizia locale alla Portela

TRENTO. Da oggi pomeriggio, 6 maggio, nel quartiere della Portela, a Trento, ci sarà un presidio fisso della polizia locale che sarà incaricata di vigilare sull'osservanza delle regole del distanziamento sociale in vigore in questo periodo e soprattutto sul rispetto della legalità.

Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Andreatta in un videomessaggio che sarà pubblicato sul profilo facebook del Comune in cui informa anche di aver contattato il commissario del governo e il questore «in modo da dare risposta alle legittime rimostranze di chi ha visto aumentare, in questo periodo di emergenza, il degrado del quartiere».

La sorveglianza e il contrasto alla microcriminalità saranno affidate a un intervento interforze, che si protrarrà fino a che il problema non sarà risolto, aggiunge Andreatta.