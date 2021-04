Trento, la statua di un orso rinchiusa in gabbia dagli attivisti in maschera

TRENTO. Questa mattina gli attivisti della campagna #StopCasteller, con il volto coperto da maschere da orso, si sono dati appuntamento alla rotatoria del ponte di San Lorenzo a Trento e hanno chiuso la statua dell'orso berlinese simbolo del gemellaggio col quartiere di Charlottenburg in in una gabbia d'acciaio.







Una protesta - dicono gli attivisti - contro l'analoga situazione di prigionia dei tre orsi rinchiusi al Casteller di Trento. La statua è stata poi circondata da cartelli con scritte che inneggiano alla liberazione degli orsi e denunciano i politici ritenuti responsabili della situazione attuale, vale a dire non l'attuale giunta targata Lega ma quella di centrosinistra che era in carica 10 anni fa quando si decise di catturare e rinchiudere l'orsa DJ3.

La protesta è continuata con un'assemblea pubblica che ha coinvolto anche le associazioni locali, nella piazza del vicino quartiere di Piedicastello, dove è stata annunciata una manifestazione nazionale per il 10 aprile.

"Abbiamo scelto questa statua quale simbolo della condizione degli orsi denominati DJ3, M49 ed M57. La realtà degli orsi trentini infatti non è idilliaca come si vorrebbe far passare: dopo aver ricevuto dall'Unione Europea fondi per miglia di euro per reintrodurre l'orso in Trentino con il progetto Life Ursus, l'unica soluzione che la Provincia è riuscita a trovare per gestire la convivenza con questi animali è ingabbiarli, infliggendo loro enorme sofferenza", sostengono gli attivisti.