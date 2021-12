Trento, la scuola in piazza contro la giunta Fugatti

TRENTO. Sono centinaia i docenti che oggi (16 dicembre) hanno aderito all'assemblea sindacale generale della scuola indetta da Flc Cgil e Cisl Fsur dalle ore 8 alle 12 nel giorno dello sciopero generale contro la manovra del governo.

Tutto pieno il cinema Roma, con circa 400 persone all'interno, e moltissimi anche i presenti all'esterno. È previsto anche un corteo che attraverserà via Perini, via Giusti, via Prepositura per terminare con un presidio davanti al palazzo della Provincia, in piazza Dante.

Tra i temi le risorse contrattuali 2019/2021, la stabilizzazione dei precari, la proroga dei contratti "Covid", la riduzione del numero di alunni nelle sezioni e la contrarietà all'apertura, proposta dalla Provincia, della scuola dell'infanzia nel mese di luglio. All'interno del cinema circa 400 persone e qualche altro centinaio all'esterno.