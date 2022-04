Trento, infortunio sul lavoro in corso Buonarroti: morto un 39enne

TRENTO. È morto nel pomeriggio al Santa Chiara il 39enne che si era ferito gravemente stamani in un infortunio sul lavoro a Trento, in corso Buonarroti dove c’è un cantiere.

L’allarme alla centrale unica dell’emergenza, il 112, poco prima delle 10 di questa mattina, 15 aprile.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Dopo le prime cure prestate sul posto il 39enne è stato quindi portato d’urgenza al Santa Chiara.

In base ad una prima ricostruzione l'uomo - che lavora per un'impresa di Mezzolombardo - sarebbe stato investito dal crollo di un solaio: il materiale lo ha colpito.

Sono ieri la tragedia sul lavoro in val di Fiemme con la morte di Aldo Fanton, il 61enne colpito da un albero.