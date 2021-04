Trento, furto al bar Cavour, aperta la cassaforte

TRENTO. Un'altra spaccata notturna a Trento, in centro. Questa volta a subire il furto è stato il bar Cavour doev i ladri sono riusciti ad aprire la cassaforte rubando migliaia di euro. E il conto dei danni è di almeno 2mila euro.

Così questa mattina (5 aprile), appresa la notizia del furto ai danni del Bar Cavour da parte di malviventi, il Vice Presidente FederModa Italia Gianni Gravante accompagnato da Mario Garavelli, responsabile dello Sportello Sicurezza di Confcommercio Trentino hanno voluto esprimere la loro solidarietà, unitamente a tutta la Commissione Sicurezza di Confcommercio Trentino, al titolare del bar, Arturo Bruno.

Durante il colloquio – spiega in una nota Confcommercio – è emersa la necessità di non abbassare la guardia per evitare il crescere di atti vandalici, furti, episodi di violenza e delinquenza legata al traffico di stupefacenti che mal rappresentano la città di Trento ed il territorio trentino.

A tal scopo la Confcommercio Trentino ha istituito l'apposita Commissione Sicurezza cui possono rivolgersi le imprese ed i cittadini con un proprio presidio ed un numero telefonico attivo 24 ore su 24 presidiato dallo stesso Garavelli. Punto cardine della Commissione è quello della prevenzione/informazione per evitare il ripetersi di atti delinquenziali che provocano il più delle volte ingenti danni alle strutture, specie nei negozi, bar, ristoranti, ancorché i bottini si rilevino poi di scarso rilievo economico per i ladri.