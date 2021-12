Trento, fuga di gas in via Fratelli Fontana

TRENTO. Allarme questa mattina (19 dicembre) poco dopo le 10 per un forte odore di gas avvertito in un condominio in via Fratelli Fontana, nel quartiere di Cristo Re.

L’allarme è stato dato dai condomini.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno la caserma a poche decine di metri di distanza in piazza Centa, che sono subito intervenuti per individuare l’origine della perdita di gas.

Sul posto anche i tecnici e la polizia locale che ha transennato l’area e chiuso momentaneamente la strada.