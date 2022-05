Trento Film Festival, 14.000 i biglietti venduti al cinema

TRENTO. Quasi 14.000 biglietti venduti al cinema, 9.000 spettatori agli eventi, 15.000 visitatori a MontagnaLibri. Il presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi non nasconde la soddisfazione alla chiusura della 70/a edizione che per dieci giorni ha animato la città di Trento, riportando il pubblico nelle sale, a teatro e nelle oltre trenta location che hanno ospitato proiezioni, incontri, eventi e mostre.

"Lavoravamo a questa edizione da più di un anno, ma possiamo dire che è dall'inizio della pandemia che ci siamo impegnati per ritornare a vivere le emozioni di un Festival pienamente in presenza, diffuso e partecipato", ha detto Leveghi in conferenza stampa. Quasi sempre sold out il Teatro Sociale, affollatissima la tradizionale e imperdibile "serata Messner" all'Auditorium Santa Chiara, ma il pubblico ha riempito anche le altre sale utilizzate dal Festival, dall'Auditorium di palazzo Paolo Prodi allo spazio archeologico Sass, fino al salotto letterario di MontagnaLibri.

Nel padiglione allestito in piazza Fiera sono stati esposti oltre 600 libri, tra romanzi, biografie, saggi, guide sui temi della montagna, dell'esplorazione, dell'avventura e delle culture delle terre alte. Ai laboratori e agli eventi per i più piccoli al Parco dei Mestieri nel giardino del Muse hanno partecipato 400 bambini e oltre 2.000 studenti sono stati coinvolti sulla piattaforma online con più di 100 proiezioni per le scuole. Sono stati 800, invece, gli studenti e 100 gli insegnanti coinvolti al cinema e in attività in presenza.