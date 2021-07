Trento, ferma l'autobus per salvare il riccio

TRENTO. Un gesto semplice ma che ha stupito e raccolto tanti “grazie” per la sensibilità.

Succede martedì sera (6 luglio) a Mattarello. Un autobus sta circolando in via Rozola quando l’autista ferma il mezzo. Un problema a bordo? No. Ma una piccola emergenza in strada.

In quel momento, erano circa le 20.30. c’era un riccio che con una cerca lentezza stava attraversando la strada mettendosi in una situazione di pericolo.

E cosa ha fatto l’autista? A raccontarlo su Facebook c’è chi questa “storia” la vista in prima persona e chi l’ha saputa. Ecco quindi l’autista gentile che ha fermato in mezzo, ha raccolto il riccio e lo la portato in uno spazio verde vicino in modo che fosse al sicuro.

Un piccolo gesto gentile che vale tanto.