Trento, ecco Orazio: il bassotto “influencer”

TRENTO. Cos'altro avrebbe potuto fare un cucciolo di bassotto che era riuscito a conquistare Aurora Maestri con foto e video se non l’influencer canino? Lasciate fare all'accattivante Orazio ed alla vulcanica Aurora, contitolare dell’edicola tabacchi di viale Verona, e l'effetto è assicurato.

Orazio ha la sua pagina Instagram (@orazio_thedachshund) e a 4 mesi è pronto a raccontare la sua vita più commerciale che casalinga già con buoni risultati : 698 followers, 958 following e 38 post: “Un progetto non c'è, ma Orazio è troppo simpatico e fotogenico per non creargli un profilo che in epoca di pandemia è diventato comune a molti altri animali”.

Prima di Orazio c'era Nana, una bassotta che era diventata il cane del quartiere. Viveva in simbiosi con la sua padrona la quotidianità di un edicola, divideva gli spazi con Giulia, un’altra bassotta Piebald del socio di Aurora ed era cercata e coccolata dai clienti. Poi la sua morte improvvisa e la disperata ricerca di un suo sostituto: “Il detto ‘ci sono i cani e poi ci sono i bassotti’ è proprio vero: sono diversi in tutto. Ho scandagliato siti di allevamenti in tutta Italia fino ad arrivare a Benevento dove ho trovato lui, che con un muso così non poteva che chiamarsi Orazio”.

























































































Come ha fatto a conquistarla? “Con le foto, ma soprattutto con i video. Sembrava recitare e che avesse capito che quelle riprese erano il mezzo per trovare famiglia”. Il destino di Orazio sarebbe stato a Berlino, ma la pandemia ha reso impossibile il viaggio e così Orazio è diventato trentino con l'incontro con Aurora poco dopo Bologna: “Quando me lo hanno dato in braccio era molto più piccolo rispetto a come appariva in video; ho cominciato a fare foto ed è stato un successo. Lo abbiamo introdotto sui social così come avevamo fatto per Nana e è iniziato il tam tam tra amici, conoscenti e clienti che venivano in negozio per conoscerlo. Il fascino dei cuccioli aggiunto alla sua innegabile bellezza ha fatto sì che avesse da subito un successone. Da qui l’idea scherzosa di aprirgli una pagina Instagram. La sua fotogenia ed il nostro modo ridicolo di approcciarsi a tutto sono simpatici: nessuna aspettativa reale, solo ironia e divertimento, ma non si sa mai”. Adesso tocca a Orazio, bassotto Piebalb, conquistare cuori e like.