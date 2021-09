Trento, dall’8 settembre gli Europei di ciclismo: occhio alla viabilità

TRENTO. Mancano 3 giorni all’avvio dei campionati europei di ciclismo che si svolgono a Trento dall'8 al 12 settembre. In occasione della settimana europea che chiamerà a raccolta oltre mille atleti da 40 Paesi per assegnare 13 titoli continentali (tra prove a cronometro e gare in linea), sono in arrivo provvedimenti di chiusura della circolazione per consentire le gare.

I Campionati cominceranno mercoledì 8 e giovedì 9 settembre con le prove a cronometro, su un circuito che si sviluppa verso sud fino ad Aldeno per poi rientrare in città, con partenza e arrivo fissati nel quartiere “Le Albere”, rispettivamente in Corso del Lavoro e della Scienza e Piazza delle Donne Lavoratrici. Mercoledì 8 settembre il traffico sarà chiuso dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 17, mentre giovedì 9 settembre il traffico verrà interrotto dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18.

A partire da venerdì, invece, saranno assegnate le maglie di campioni europei delle prove in linea: il cuore pulsante sarà Piazza Duomo, sede di partenza e arrivo di tutte le prove, mentre le gare si svolgeranno su un circuito cittadino che include la salita di Povo. Venerdì 10 settembre il traffico rimarrà chiuso dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.45. Sabato 11, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15.

Il momento più atteso arriverà domenica 12 settembre, quando gli atleti della categoria élite maschile percorreranno anche un tratto in linea che interesserà̀ la Valle dei Laghi ed il Monte Bondone, prima di affrontare 8 giri del circuito finale.

Nel tratto in linea, le chiusure riguarderanno il periodo dalle 11.30 alle 14.30, solo per il tempo necessario al transito della corsa. Per quanto riguarda invece il percorso all’interno del circuito cittadino, il traffico sarà interdetto dalle 13.45 alle 17.15. Oltre alla città di Trento, gli Europei di Ciclismo andranno ad interessare alcune aree, in particolare la zona di Ravina, Aldeno, Mattarello, particolarmente interessate dalla raccolta vitivinicola.

Proprio per consentire la prosecuzione delle operazioni durante le gare e soprattutto le prove a cronometro, una squadra di mezzi di Dolomiti Ambiente guidati da personale specializzato effettuerà̀ interventi programmati per eliminare ogni rischio sia in caso di strada asciutta che nell’eventualità̀ di tempo piovoso. La soluzione renderà̀ possibile in 40 minuti il ripristino delle migliori condizioni di percorrenza per i ciclisti.

Tra le varie disposizioni, il Comune ha disposto un'ordinanza di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dal parcheggio Monte Baldo, nella porzione ovest (entrata da via Sanseverino), dalle ore 7

di mercoledì 8 settembre alle ore 20 di giovedì 9 settembre. Tutti i dettagli sul sito ufficiale https://www.trentino2021cycling.eu e sul sito del Comune di Trento. I provvedimenti di chiusura sono stati anche esposti con cartelli affissi sulle porte dei condomini dei quartieri interessati. C.L.