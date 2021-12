Trento, arriva la neve ma non c’è ressa di turisti al mercatino di Natale

TRENTO. In leggero anticipo rispetto alla previsioni, la neve è arrivata anche a Trento.

E oggi, 8 dicembre, nella giornata dell'Immacolata, che chiude questo lungo ponte d'inizio dicembre, i Mercatini di Natale hanno presentato le luci accese e le musiche d'ordinanza.

Manca comunque la folla degli anni scorsi, praticamente inesistente le colonne di pullman in Sanseverino, nemmeno allestito il parcheggio dei camper alla Blm Group Arena.

In compenso stringenti i controlli da parte dei volontari dell'Associazione della Polizia di Stato e del Trento Rugby agli ingressi di piazza Fiera e piazza Cesare Battisti.

Oggi il braccialetto valido è di colore giallo. In centro storico, molti steward ed hostess con la pettorina fluo, invitano turisti e residenti ignari ad indossare la mascherina, per adeguarsi all'ordinanza emessa ieri pomeriggio dal sindaco Franco Ianeselli.

Sindaco da cui è arrivato l’appello via social ad evitare spostamenti inutili. “78 mezzi dotati di lame, 39 spargisale, 45 “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero. E poi 30 spalatori che verranno impiegati in caso di necessità.

È la macchina organizzativa messa in campo del Comune di Trento per la nevicata di oggi.

Ricordiamoci sempre che dietro le "macchine" ci sono persone che lavorano.

C'e bisogno anche dell'aiuto e della responsabilità di tutti i cittadini: le nevicate sono magiche ma evitiamo gli spostamenti non necessari soprattutto in auto, non muoviamoci senza gomme da neve e catene, spaliamo la neve davanti ai nostri ingressi". C.L.