Trento, aprono oggi i campetti sportivi all'interno dei parchi

TRENTO. Da oggi, 29 maggio, sono liberi ed utilizzabili tutti i campetti sportivi presenti all'interno dei parchi cittadini.

Al contempo è in corso un'approfondita pulizia con detergente neutro dei 630 giochi per bambini presenti nei parchi pubblici del Comune di Trento.

Il lavaggio di tutte le aree gioco sarà completato lunedì 1° giugno; laddove i nastri bianchi e rossi sono stati tolti significa che la pulizia approfondita è stata completata.

Un'operazione di lavaggio con detergente che proseguirà poi anche nelle prossime settimane con cadenza giornaliera a cura del personale delle tre cooperative che gestiscono la manutenzione dei parchi e nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

Restano ancora chiuse invece le fontanelle d'acqua per motivi di igiene.