Tentata rapina in banca a Trento, arrestato un 65enne

TRENTO. E’ stato arrestato dai carabinieri il 65enne che ieri (3 gennaio) ha tentato una rapina alla filiale Credem di viale Rovereto a Trento.

La tempestiva attivazione delle pattuglie in circuito ha consentito di giungere sul posto in pochissimi minuti e sorprendere il responsabile ancora all’interno dell’istituto bancario. L’uomo, un 65enne pluripregiudicato per reati specifici, aveva chiesto all’operatrice allo sportello di consegnargli tutto il denaro in cassa.

Soltanto dopo averlo immobilizzato e perquisito, è stato possibile accertare che fosse disarmato. Lo stesso peraltro, appena l’altro ieri era stato denunciato dai Carabinieri di Cles, dopo essere stato trovato dai militari della Stazione di Malé in possesso di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso.

L’uomo è ora ai domiciliari.