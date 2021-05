Stadio Briamasco, torna il pubblico per la sfida promozione del Trento

TRENTO. Lo stadio Briamasco torna ad aprire le porte: domani (23 maggio) per la sfida contro il Campodarsego che vale la promozione in serie C, l’accesso sarà consentito a 750 persone, il 25% della capienza come ha stabilito un’ordinanza del presidente Fugatti.

Non c’era la coda, ma alla spicciolata e per tutta la mattina, i tifosi dopo aver tirato fuori dall’armadio le sciarpe, le magliette ed ammennicoli vari, si sono presentati in via Sanseverino, per acquistare i biglietti ancora disponibili per la grande sfida di domani che potrebbe assegnare al Trento l’accesso diretto alla serie C.

Il “Briamasco”, infatti, torna ad aprire le porte al pubblico: grazie ad una delibera del presidente della Giunta Provinciale Maurizio Fugatti ed al lavoro delle istituzioni provinciali e comunali e delle forze dell’ordine, domani – in occasione di quella che tutti si augurano sarà la sfida promozione contro il Campodarsego – gli spalti dell’impianto di via Sanseverino torneranno a popolarsi con accesso consentito, nel pieno rispetto delle norme vigenti, al 25% della capienza dello stadio.

“Ringrazio sentitamente le Amministrazioni provinciale e comunale, il Commissario del Governo, il Questore e tutte le forze dell’ordine – ha detto il presidente del Club Mauro Giacca - che hanno accolto la nostra richiesta e si sono prodigati per far sì che il popolo gialloblu possa vivere assieme alla squadra un momento che sarà storico nella storia del Trento e della città di Trento. A tutti loro, nessuno escluso, un grazie incredibile da parte mia, del Club della Comunità e di tutti i tifosi. Ai nostri supporters chiedo di rispettare in maniera esemplare le regole e di attenersi alle disposizioni per trasformare domenica 23 maggio in una giornata di grande festa, dentro e fuori dal campo”.

I biglietti saranno acquistabili, sino ad esaurimento, anche domani mattina (domenica 23), con apertura delle casse alle 9.30. Chi intende acquistare il tagliando per accedere alla Tribuna Nord dovrà recarsi esclusivamente presso la relativa biglietteria ed identico discorso vale per coloro i quali intendono acquistare il biglietto per accedere alla Tribuna Sud.

I cancelli apriranno alle ore 13.45.

Le regole da seguire:

a) l’accesso all’impianto sarà consentito solamente presentando l’autocertificazione, compilata in tutte le sue parti. Sarà obbligatorio raggiungere lo stadio “Briamasco” già provvisti dell’autocertificazione e non sarà possibile compilarla al momento. Si può scaricare l’autocertificazione accedendo alla sezione “modulistica” del sito del Trento oppure ritirarla al momento dell’acquisto del biglietto in prevendita.

b) In tribuna sarà tassativamente vietato occupare i posti sui quali è presente il cartello di divieto.

c) Per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto sarà obbligatorio indossare la mascherina e si raccomanda di non lasciare il proprio posto durante l’intervallo, se non per motivi strettamente necessari.

d) All’interno dell’impianto sportivo non sarà possibile consumare bevande. I punti ristoro non saranno dunque attivi.

e) All’interno dell’impianto sportivo sarà tassativamente vietato fumare. C.L.